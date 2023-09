Premier League 2023/2024: rimonta Liverpool a Wolverhampton e primo posto provvisorio

Grande rimonta del Liverpool in casa del Wolverhampton nell’anticipo della quinta giornata di Premier League 2023/2024 e primo posto provvisorio per i ragazzi di Klopp, in attesa che giochi il Manchester City nel pomeriggio. Una partita complessa per i Reds, con i padroni di casa che passano in vantaggio al 7′ con Hwang Hee-Chan, ma che pian piano si spengono e chiudono dietro. Gli ospiti, a quel punto, riescono a trovare le trame giuste per ribaltare l’esito: Gakpo poco prima dell’ora di gioco pareggia i conti, poi nel finale è assalto alla diligenza e Robertson all’85’ firma il gol del vantaggio, fino al tris di Elliott che apre a un recupero fiume di quasi quindici minuti.

Con questi tre punti, il Liverpool sale al primo posto in classifica in solitaria a quota 13 punti, e potrà essere scavalcato dal Manchester City impegnato subito dopo, o raggiunto da altre squadre. Per i Wolves, invece, solo una vittoria fin qui a fronte di quattro ko e di una poco rassicuranete sedicesima posizione.