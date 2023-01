Plusvalenze, la Juventus annuncia il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Come previsto, la Juventus farà ricorso contro i 15 punti di penalizzazione inflitti al club bianconero dalla Corte Federale della Figc per il ‘caso’ plusvalenze. “La Società – si legge nel comunicato – attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva”. La Corte federale d’Appello è andata ben oltre i nove punti chiesti dal procuratore federale. Adesso la palla passa al Collegio di Garanzia che non ha la possibilità di diminuire l’entità della sanzione, potrà solo confermare o cancellare il verdetto della Corte federale.