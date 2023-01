Plusvalenze, avvocato Grassani: “Possibile che altre procure stiano indagando su altre squadre”

“La Procura di Torino non indaga sulle altre squadre ma solamente su quelle di Torino. La riapertura del procedimento si è basata sul rinvenimento di documenti legati proprio alla Juve. Per questo non è stata valutata la posizione delle altre possibili squadre coinvolte”. Così l’avvocato esperto in diritto sportivo, Mattia Grassani, a Dazn sul caso della sanzione nei confronti della Juventus: “Credo che il filone non rimarrà isolato, la Procura Federale ha aperto un altro fascicolo sugli stipendi per cui le mensilità sono state riposizionate nell’esercizio successivo. I punti di penalizzazione per la Juventus potrebbero aumentare”.

Anche altre squadre potrebbero essere invischiate: “Io non escludo che altre procure di altre città dove hanno sede altre società non stiano indagando in differita rispetto a quanto accaduto con la Juventus. Anche nei confronti di altri club si può riaprire il procedimento, la revocazione non ha data di scadenza”.