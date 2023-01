Atalanta, De Roon: “Giusto il pareggio. Obiettivo? Per me è sempre l’Europa”

Marten de Roon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 3-3- ottenuto contro la Juventus. “Stiamo segnando, facendo gol e attaccando bene. È una cosa importante, siamo sempre stati la squadra a fare più gol e questo sta tornando. Di solito con tre gol vinci, però la Juve ha giocato bene e ha meritato di pareggiare. Il 3-3 è un risultato giusto”. Poi ha concluso parlando di obiettivi: “Non dico la Champions, per me è sempre l’Europa. Dobbiamo vedere partita dopo partita cosa succede. Se siamo in grado di continuare lungo questa strada, facendo tanti gol, forse alla ine possiamo arrivare in quelle posizioni”.