Parma-Fiorentina, Palladino: “Ci vuole pazienza. Ho visto cose positive”

“Nuovi principi di gioco, calciatori diversi, ci vogliono tempo e pazienza. Oggi abbiamo fatto cose molto positive, altre invece dovremo metterle a posto, sia errori di scelta che sul piano tecnico. Io non sono preoccupato, ci serve solo tempo”. Lo ha detto a Dazn Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, al termine della sfida pareggiata per 1-1 al Tardini contro il Parma. “Da domani analizzeremo cosa non ha funzionato e su cosa dobbiamo migliorare – ha aggiunto il tecnico esordiente sulla panchina viola -. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo avuto le occasioni per far gol. Sapevo le insidie di questa gara, il Parma è rapido e veloce, ci sono tanti aspetti su cui possiamo ancora migliorare”. L’ex Monza è comunque soddisfatto: “Mi è piaciuto lo spirito di squadra, la compattezza e la voglia di reagire alle difficoltà. Affrontavamo una squadra con un’identità forte, che gioca sulle seconde palle e ha grande rapidità, hanno avuto occasioni per segnare”.

“Nella ripresa con il giusto spirito abbiamo schiacciato il Parma e la abbiamo ripresa, potevamo anche vincerla, peccato per l’espulsione – ha proseguito Palladino -. Non mi è piaciuto il terreno di gioco, non era all’altezza della Serie A, non è stata bella da vedere sul piano del gioco, troppi errori tecnici. A livello difensivo troppi errori individuali, è mio compito sistemare qualcosa”. Infine, sul mercato: “A me dà fastidio il mercato aperto, ma va accettato, siamo ancora in costruzione. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto dietro, la società lo sa e sta lavorando benissimo, so che arriverò a fine mercato con una rosa pronta”, ha concluso Palladino.