Palloni firmati da Totti all’asta per cinque onlus: “Un onore aiutare, lo sport è uno strumento potente”

Un’asta per dare un contributo alla ricerca. Betsson Sport, la nuova piattaforma digitale nell’ambito dell’infotainment sportivo, ha deciso di donare a 5 Onlus sei palloni autografati da Francesco Totti durante il recente evento di lancio per sostenere il loro operato. Questi palloni verranno messi all’asta e il ricavato andrà alle onlus selezionate dal brand sul territorio italiano e che operano nel campo della ricerca e della lotta per una società sempre più sana.

“Sono davvero felice di avere l’opportunità di prendere parte a questa iniziativa – le parole di Francesco Totti – Se la mia firma su quei palloni può apportare un miglioramento, anche piccolo, alla vita degli altri, per me è un onore. Mi da infatti la possibilità di dimostrare come lo sport possa essere uno strumento potente per promuovere cause nobili, che vanno oltre il campo da gioco”.

L’iniziativa è partita con l’associazione “Noi per Te”, onlus attiva nel volontariato oncologico e nelle cure palliative. “Siamo fieri di essere parte attiva nel sostegno di queste coraggiose e importanti iniziative benefiche,” ha affermato Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group. “Da salernitano, sono molto orgoglioso di poter offrire il nostro apporto non al solo mondo dello sport ma anche a livello sociale: crediamo che tramite queste donazioni si possa generare un impatto positivo e duraturo per le cause sostenute dalle associazioni coinvolte”.