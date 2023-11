Pagelle Torino-Sassuolo 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Sassuolo, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Clima di contestazione allo stadio, ma i padroni di casa partono forte e dopo cinque minuti sono già in vantaggio con Sanabria. Il Sassuolo fatica ad uscire e rischia di andare sotto 2-0, alla prima occasione arriva il gol del pareggio: Berardi serve Thorsvedt che con il piazzato fa 1-1. La partita si blocca, poche occasioni e tanto tatticismo: almeno sino a metà del secondo tempo quando Laurienté strappa e spacca la traversa. Qualche minuto dopo ci pensa Vlasic a far impazzire di gioia il pubblico granata: con il destro batte Consigli e fa 2-1. Il Torino ipoteca il vantaggio, sfiora in un paio di occasioni il 3-1 e porta a casa tre punti fondamentali. Il Sassuolo non reagisce e perde rimanendo nelle parti basse della classifica.

LE PAGELLE E I VOTI DI TORINO-SASSUOLO

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 7, Buongiorno 6.5, Rodriguez 5 (43’pt Zima 6); Bellanova 6 (38’st Lazaro sv), Linetty 6, Ricci sv (9’pt Vlasic 7), Ilic 6, Vojvoda 6; Sanabria 6.5 (38’st Radonjic sv), Zapata 6. In panchina: Gemello, Popa, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Paro 6.5 (Juric squalificato).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5, G.Ferrari 5, Vina 6; Boloca 5.5 (48’st Mulattieri sv), Thorstvedt 7 (34’st Volpato 6); Berardi 6, Bajrami 5.5 (1’st Racic 5.5), Laurienté 6 (41’st Castillejo sv); Pinamonti 5 (34’st Defrel 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Ceide, Viti, Lipani, Tressoldi. Allenatore: Dionisi 5.5.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 6.

RETI: 5’pt Sanabria, 18’pt Thorstvedt, 23’st Vlasic.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 18 mila circa.

Ammoniti: Sanabria, Paro (all), Berardi.

Angoli: 8-2.

Recupero: 4′ pt, 4′ st.