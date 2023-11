Torino-Sassuolo, Juric una furia al fischio finale: esulta con un doppio dito medio (FOTO)

L’adrenalina gioca brutti scherzi a Ivan Juric. Nel concitato finale di Torino-Sassuolo l’allenatore granata, squalificato e quindi in tribuna ad assistere il match, si lascia andare ad una esultanza tutt’altro che elegante: infatti, al triplice fischio di Maria Sole Ferrieri Caputi, Juric si è lasciato andare ad un doppio dito medio subito catturato dalle immagini Dazn. Non si sa a chi fosse riferito, ma di certo è una esultanza che fa discutere. Nella serata in cui la curva Maratona è entrata con quindici minuti di ritardo e per gran parte della partita ha contestato la squadra invitandola a tirare fuori gli attributi.