Pagelle Torino-Genoa 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Torino-Genoa 1-0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Successo in extremis per i granata, che conquistano i tre punti grazie a un gran gol di Radonjic al 94′. Beffa enorme per il Genoa, che si era difeso con le unghie e con i denti ma ad un passo dal traguardo ha commesso un errore fatale (targato Hefti) e perso un punto prezioso. Di seguito le pagelle.

HIGHLIGHTS

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 5.5 (st 37′ Lazaro sv), Ricci 6.5, Linetty 6 (st 30′ Ilic 6), Vojvoda 6; Tameze 5.5 (st 19′ Seck 5.5), Vlasic 6 (st 19′ Radonjic 7); Zapata 6 (st 19′ Pellegri 6.5).

A disposizione: Gemello, Zima, Karamoh, Sazonov, Gineitis, Popa, Soppy, N’Guessan.

Allenatore: Juric 7.

GENOA (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 5.5 (st 42′ Martin sv), Bani 6 (st 42′ Hefti 4), Dragusin 5.5, Vasquez 6; Frendrup 6, Badelj 5.5, Strootman 5.5 (st 12′ Kutlu 6.5); Malinovskyi 5 (st 12′ Thorsby 5.5), Gudmundsson 6.5; Retegui 5.5 (st 30′ Ekuban 6).

A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Biraschi, Jagiello, Puscas.

Allenatore: Gilardino 5.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.

RETI: st 45+4′ Radonjic.

AMMONITI: Badelj, Malinovskyi, Strootman, Thorsby, Bani (G), Seck, Pellegri (T).

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Angoli: 4-0. Recupero: 4′ e 6′.