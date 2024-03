Pagelle Torino-Fiorentina 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Torino-Fiorentina, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il Torino parte meglio e crea un paio di occasioni pericolose, con Sanabria che davanti alla porta inspiegabilmente non tira, prova a rientrare sul sinistro ma perde l’abbrivio. Sul finire della prima frazione di gioco i ragazzi di Juric trovano il vantaggio con Duvan Zapata, ma la rete viene annullata al Var per il fallo dell’attaccante colombiano su Milenkovic. Nei minuti di recupero Ricci protesta e viene ammonito per la seconda volta con il Torino che gioca tutto il secondo tempo in dieci. La Fiorentina però non è in serata e non riesce ad incidere, la palla gol più importante ce l’ha il Torino con Bellanova. Alla fine è 0-0 con un finale tutt’altro che edificante: diverbio tra Juric e Italiano, volano cartellini e anche qualcos’altro.

LE PAGELLE E I VOTI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic 6.5; Djidji 6, Buongiorno 6.5, Rodriguez; Bellanova 6.5, Linetty 6 (41′ st Sazonov sv.), Ilic sv. (9′ pt Ricci 5), Masina 6; Vlasic 6; Sanabria 5 (1′ st Gineitis 6), Zapata 6.5 (39′ st Pellegri sv.). In panchina: Gemello, Popa, Kabic, Lazaro, Okereke, Savva. Allenatore: Juric 6

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano 6; Kayode 6, Milenkovic 5.5, Ranieri 5.5 (9′ st Mandragora 6), Biraghi 6; Arthur 6 (1′ st Maxime Lopez 5.5), Bonaventura 6.5 (40′ st Nzola sv.); Sottil 5.5 (23′ st Ikonè 6), Beltran 6 (1′ st Barak 5.5), Gonzalez 5.5; Belotti 5.5. In panchina: Martinelli, Vannucchi, Dodò, Infantino, Faraoni, Duncan, Comuzzo, Parisi. Allenatore: Italiano 6

ARBITRO: Marchetti di Ostia 5

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso al 52′ pt Ricci (Torino) per doppia ammonizione.

Espulso dalla panchina al 45′ st Ivan Juric (Torino).

Ammoniti: Ranieri, Beltran, Arthur, Barak, Italiano (dalla panchina).

Angoli: 4-5.

Recupero: 5′; 5′.