Ligue 1 2023/24: cade il Nizza di Farioli contro il Le Havre. Lens-Reims 2-0

Il sabato di Ligue 1 passa alla storia come la giornata dello stop fuori casa del Nizza dell’italiano Farioli che è caduto insieme ai suoi giocatori sotto i colpi del Le Havre. I padroni di casa, neo promossi in questa stagione, sono riusciti a dare sfogio di una prestazione perfetta che ha costretto i rossoneri del tecnico italiano a fermare la propria corsa momentanea verso i quartieri nobilissimi della classifica. Protagonista di giornta sicuramente Mario Sabbi autore di una doppietta e dell’iniziale 2-0. A perfezionare l’opera è stato il timbro di Grandisir che ha chiuso difatti la partita. Nel recupero finale in gol del Nizza con la firma sul taccuino messa da parte di Louchet. Un passo falso che rischia di essere pesante per i rossoneri che rischiano di vedere allontanarsi il PSG di 7 lunghezze se i parigini dovessero vincere domani.

In serata vittoria da parte del Lens sul Reims che avvicina i padroni di casa al quarto posto in classifica, al momento occupato dal Lille che ha una partita in meno. Al momento il Lens si trova ad una sola lunghezza in attesa dunque della partita del Lille nella giornata di domani. Sicuramente quella di questa sera è stata una serata importante i cui tre punti sono arrivati per le giocate e le reti di Said e Cortes.