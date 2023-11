Pagelle Salernitana-Lazio 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Salernitana-Lazio 2-1, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Primi tre punti stagionali per i granata che conquistano la vittoria in rimonta. A sbloccare il risultato, in un primo tempo equilibrato che ha visto Bohinen colpire una traversa, è Ciro Immobile che si procura un rigore al 43′ per un fallo su Gyomber (visto dal Var dopo che Prontera aveva fatto giocare) e realizza dagli undici metri il suo gol numero 100 in trasferta in Serie A. La Salernitana colpisce però al 58′. Dopo una parata di Provedel sul colpo di testa di Candreva, Kastanos si fionda sul pallone e deposita in rete. Poco dopo il portiere nega di nuovo la rete a Candreva, ma è costretto a capitolare su un calcio di punizione dell’ex di turno al 66′ su un calcio di punizione potentissimo. La Lazio ci prova, affidandosi agli ingressi di Pedro, Castellanos e Isaksen, ma non basta. Per Filippo Inzaghi arriva la prima vittoria stagionale.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil 6; Daniliuc 6 (16′ st Fazio 6), Gyomber 5 (1′ st Lovato 6), Pirola 6 (42′ st Bronn sv); Mazzocchi 6.5, Coulibaly 6.5, Bohinen 6.5 (16′ st Legowski 6), Bradaric 6; Candreva 7.5, Kastanos 7 (27′ st Maggiore 6); Ikwuemesi 5.5.

In panchina: Fiorillo, Sambia, Martegani, Botheim, Cabral, Simy, Salvati.

Allenatore: F. Inzaghi 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5; Lazzari 6 (17′ st Hysaj 6), Gila 6, Patric 6, Marusic 6; Guendouzi 5.5, Cataldi 5.5 (36′ st Vecino sv), Kamada 5; Felipe Anderson 6 (24′ st Isaksen 5.5), Immobile 6.5 (24′ st Castellanos 5.5), Zaccagni 6 (17′ st Pedro 5.5).

In panchina: Mandas, Sepe, Pellegrini, Ruggeri, Basic, Rovella.

Allenatore: Sarri 5.5.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

RETI: 43’ pt Immobile (rig.), 10′ st Kastanos, 21′ st Candreva.

NOTE: pomeriggio ventoso, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Lazzari, Gyomber, Daniliuc, Cataldi, Maggiore, Fazio, Vecino, Coulibaly. Angoli: 4-9. Recupero: 2’ pt; 5′ st