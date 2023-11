Pagelle Roma-Udinese 3-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Roma-Udinese 3-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Giallorossi in vantaggio all’Olimpico per effetto del gol di Gianluca Mancini col colpo di testa sugli sviluppi di una punizione laterale. Nella ripresa, poi, al pareggio di Thauvin, sempre di testa, risponde Dybala che chiude alla grande un’azione in velocità e nel recupero c’è il tris di El Shaarawy. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 7, Llorente 6, Ndicka 6; Karsdorp 5.5 (32’ st Zalewski sv), Cristante 6, Paredes 6 (32’ st Bove 7), Pellegrini 5.5 (18’ st Azmoun 6), Spinazzola 5 (18’ st El Shaarawy 7); Dybala 7 (38’ st Kristensen sv), Lukaku 6.5. In panchina: Boer, Svilar, Celik, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti. Allenatore: Mourinho 6.5.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Ferreira 6 (34’ st Kabasele sv), Bijol 5.5, Perez 6; Ebosele 6.5, Samardzic 6 (24’ st Lovric 6), Walace 6, Payero 6.5, Zemura 6 (38’ st Kamara sv); Thauvin 7 (34’ st Lucca sv), Success 5.5. In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Tikvic, Kristensen, Zarraga, Ake, Camara, Pafundi. Allenatore: Cioffi 6.

ARBITRO: Massimi di Termoli 6.

RETI: 20’ pt Mancini, 12’ st Thauvin, 36’ st Dybala, 45’ st El Shaarawy.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Ferreira, Samardzic, Success, Pellegrini. Angoli: 7-0. Recupero: 2’ pt, 5’ st.