Pagelle Roma-Sassuolo 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Pellegrini ancora decisivo, Baldanzi offre ancora segnali incoraggianti: sono in sintesi le pagelle di Roma-Sassuolo 1-0, match della ventinovesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa sale a 51 punti in classifica e consolida il quinto posto. Qualche buono spunto sul piano del gioco per i neroverdi, che però rimangono ancora a secco con 23 punti e il penultimo posto.

La prima occasione è della Roma. Dopo quattro minuti, Spinazzola crossa al centro per Lukaku che svetta di testa e non inquadra lo specchio. Il Sassuolo ridisegnato da Ballardini ha reparti corti e una ricerca costante della transizione veloce. Al 37′ De Rossi deve spendere un cambio: Spinazzola accusa un fastidio al flessore e viene sostituito da Angelino. Al 46′ Lukaku va vicino alla rete: Pellegrini crossa dalla destra, il belga di testa cerca l’angolo e sfiora il palo alla destra di Consigli. Nella ripresa la Roma sblocca il risultato e lo fa con una magia del suo capitano. Al 50′ Pellegrini si accentra e col destro lascia partire un tiro a giro che non lascia scampo al portiere neroverde. Il Sassuolo però è pericoloso. Prima con uno spunto di Laurientè sulla sinistra, poi con un tiro dalla distanza di Racic deviato da Svilar. La Roma però quando innesca Lukaku è sempre insidiosa. L’attaccante belga scappa via in profondità e calcia col sinistro, ma Erlic è provvidenziale nella deviazione. Poco dopo è il Sassuolo a sfiorare il gol. Su cross dalla sinistra, Llorente colpisce il palo e sulla ribattuta Viti calcia alto. È l’ultima chance per il pareggio neroverde. Alla fine a fare festa è la Roma.

ROMA (4-3-3): Svilar 6; Karsdorp 5.5 (70′ Celik 6), Mancini 6, Llorente 5.5, Spinazzola 6 (37′ Angelino 6); Cristante 6, Paredes 6, Pellegrini 7; Aouar 5.5 (70′ Baldanzi 6.5), Lukaku 5.5 (86′ Azmoun sv), El Shaarawy 6 (86′ Huijsen sv)

In panchina: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Celik, Baldanzi, Bove, Zalewski, Pisilli, Abraham, Joao Costa.

Allenatore: De Rossi 6.5.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6.5; Pedersen 6, Erlic 6.5, Ferrari 6, Viti 5 (86′ Tressoldi sv); Racic 6 (79′ Bajrami sv), Obiang 6 (72′ Volpato 6), Matheus Henrique 6; Defrel 5.5, Pinamonti 5.5 (79′ Mulattieri sv), Laurienté 5.5

In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Boloca, Lipani, Ceide.

Allenatore: Ballardini 6.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.5

RETI: 50′ Pellegrini.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Pellegrini, Azmoun, Erlic. Angoli: 4-7. Recupero: 2′ pt, 4′ st.