Decimo risultato utile consecutivo per la Roma. La squadra di Claudio Ranieri batte il Monza 4-0 e si porta a 40 punti in classifica, ad una lunghezza da Milan e Bologna (che si incroceranno in settimana per il recupero della nona giornata). La prima palla gol della partita ce l’ha Pisilli che sfrutta un velo di Shomurodov, ma spreca un rigore in movimento calciando largo. La rete è però nell’aria. Al 10′ Saelemaekers salta Kyriakopoulos, calcia col sinistro da fuori area e trova l’angolo dove Turati non può arrivare. Il Monza è in balia del possesso giallorosso e al 32′ subisce il secondo gol della serata. Soulè disorienta Kyriakopoulos e crossa al centro per Shomurodov che di testa batte Turati. Al 41′ il Monza ha la palla per riaprire il match, ma Svilar riesce ad arrivare sul diagonale di Ganvoula, servito in area da Bianco. Nella ripresa la Roma dilaga. Al 73′ Cristante allarga per Angelino che chiude il contropiede con un sinistro imprendibile per Turati. All’88’ è lo stesso Cristante a firmare il poker con una grande girata di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

LE PAGELLE DI ROMA-MONZA

ROMA

Svilar 7

Mette le unghie sul diagonale di Ganvoula al 41′. Terzo clean sheet consecutivo

Mancini 7

Il Monza lascia spazi e lui se li prende tutti. Gioca praticamente da terzino, accompagnando bene l’azione

Hummels 7

Torna titolare in campionato a più di un mese di distanza dall’ultima volta. Fa buona guardia su Ganvoula prima e Petagna poi. Avvia l’azione della terza rete con una buona percussione centrale

Ndicka 7

Fa tutto con ordine e precisione. Minuti giocati in Serie A: 2340. Praticamente ha sempre giocato. Come lui solamente Di Lorenzo, Rrahmani, Baschirotto e Luperto

Saelemaekers 7

Nelle ultime partite era apparso un po’ appannato e anche in avvio di gara sbaglia qualche pallone. Poi fa il Dybala sul gol dell’1-0: dribbling, palla sul sinistro e conclusione a giro imprendibile per Turati. L’episodio lo sblocca anche mentalmente (70′ Rensch sv)

Pisilli 6

Dopo cinque minuti ha un rigore in movimento per festeggiare il rinnovo fino al 2029, ma calcia clamorosamente largo. La sua prestazione è comunque positiva

Cristante 7

Governa bene la regia. Poi con l’ingresso di Paredes, si sposta a fare la mezzala e serve l’assist per il 3-0 di Angelino. Nessuno ha completato più passaggi di lui sulla trequarti avversaria. E nessuno sa attaccare il primo palo sui calci piazzati come lui: splendido il gol del poker definitivo. Non segnava dal 29 settembre

Angelino 7

Terzo gol nel 2025. Quando calcia d’esterno col mancino è una sentenza (80′ Salah-Eddine sv)

Baldanzi 7

Leggerino a chi? Forse una volta. Oggi l’ex Empoli sa vincere anche i duelli a sportellate. Quando si gira palla al piede è una gioia per gli occhi. Sfiora il gol con una giocata sontuosa pochi istanti prima di uscire (62′ Dybala 6.5 Si diverte palla al piede e fa le prove da falso nove. Lascia la scena ad altri)

Soulé 7

Ubriacante nei dribbling. Suo l’assist per il gol di Shomurodov

Shomurodov 7

Senza Dovbyk, fermo per un fastidio muscolare, Ranieri conferma la fiducia all’uzbeko. Contro il Porto gli era mancato solo feeling col gol, stasera sfoggia anche quello: con un colpo di testa firma il 2-0 (70′ Paredes sv)

MONZA

Turati 5

Non ha colpe sui primi tre gol. Sul colpo di testa di Cristante invece poteva fare qualcosina in più

Brorsson 4,5

Perde tanti duelli



Lekovic 4.5

Senza D’Ambrosio e Izzo, c’è emergenza in difesa. Nella sua esperienza italiana ha subìto dodici gol in quattro partite. Anche oggi sprofonda insieme ai compagni

Carboni 5

Serata complicata, guastata ulteriormente dall’infortunio nel finale (76′ Palacios sv)

Pereira 5.5

Tra i meno colpevoli in difesa

Bianco 6

Il migliore in campo, il più intraprendente, il più coraggioso. Crea la prima chance da gol dei biancorossi con una palla illuminante per Ganvoula. Anche nella ripresa sembra essere l’unico a crederci

Urbanski 5.5

Qualche sprazzo di qualità e poco più. Nesta gli chiede più intraprendenza (56′ Zeroli 6 Aggiunge spensieratezza e qualità, ma non è serata per mettersi in mostra)

Kyriakopoulos 4

Manuale: cosa non deve fare un difensore? Girarsi sulla finta dell’attaccante. Lui lo fa due volte e per due volte la Roma segna: prima si fa beffare da Saelemaekers, poi da Soulè nell’azione del gol di Shomurodov.

Ciurria 5

Non riesce ad incidere (56′ Martins)

Dany Mota 5

Suo il primo tiro in porta della partita del Monza. L’unico piccolo acuto di una partita insufficiente (68′ Keita Balde 6 Carriera finita? Qualcosa oggi si è visto. D’altronde ha solo 29 anni. E la qualità c’è ancora)

Ganvoula 5.5

Sbaglia tanto, ma sfiora il gol al 41′ con un diagonale angolato ma debole (46′ Petagna 5 Tocca pochi palloni)