Pagelle Roma-Milan 1-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Roma-Milan 1-2, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della terza giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico i giallorossi non si sbloccano e perdono ancora, mentre i rossoneri restano a punteggio pieno con una gran prova di forza finalizzata dai gol di Giroud su rigore e di Leao con una prodezza, inutile il gol nel finale di Spinazzola. Quota nove punti per gli ospiti, restano a uno i padroni di casa. Di seguito le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (34’ st Pagano sv), Smalling 5.5, Llorente 6; Celik 4.5 (25’ st Spinazzola 7), Cristante 6, Paredes 6 (25’ st Bove 6), Aouar 5.5 (31’ pt Pellegrini 5), Zalewski 5; El Shaarawy 6 (25’ st Lukaku 6), Belotti 6.5.

In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Ndicka, Kristensen, Pisilli.

Allenatore: Mourinho 5.5.

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6, Thiaw 6.5, Tomori 4.5, Theo Hernandez 7; Loftus-Cheek 7 (20’ st Kalulu 6.5), Krunic 6.5, Reijnders 6; Pulisic 6.5 (32’ st Okafor sv), Giroud 7 (25’ st Pobega 6), Leao 7.5 (32’ st Chukwueze 6).

In panchina: Sportiello, Mirante, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Romero, Musah

Allenatore: Pioli 6.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 9’ pt Giroud (rig), 3’ st Leao, 47’ st Spinazzola.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 16’ st Tomori espulso per doppio giallo (entrambi per fallo di gioco). Ammoniti: Loftus-Cheek, Paredes, Lukaku, Okafor. Angoli: 3-5. Recupero: 4’ pt, 6’ st.