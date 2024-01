Pagelle Roma-Atalanta 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico primo tempo intenso sbloccato da Koopmeiners col colpo di testa, quindi il pareggio di Dybala su rigore assegnato col Var. Nel secondo tempo, non ci sono altri gol e alla fine il pareggio è giusto per quanto visto in campo. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Kristensen 6, Mancini 6.5, Llorente 6 (1’st Huijsen 6.5); Karsdorp 5.5 (20’st Celik 6), Pellegrini 6 (28’st Paredes 6), Cristante 6, Bove 6.5, Zalewski 5.5 ( 20’st Spinazzola 6.5); Dybala 7 (39’st El Shaarawy sv), Lukaku 5.5.

In panchina: Svilar, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6 (41’st Hien sv), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 ( 34’st Palomino 6); Holm 5.5, De Roon 6, Ederson 6 (20’st Pasalic 5.5), Ruggeri 5 (20’st Zappacosta 5.5); Koopmeiners 7; Miranchuk 6, De Ketelaere 5 (1’st Scamacca 5.5).

In panchina: Musso, Rossi, Muriel, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi.

Allenatore: Gasperini 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 5.5.

RETI: 8’pt Koopmeiners, 39’pt Dybala (rig).

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. 49’st espulso Mourinho per proteste. Ammoniti: Scalvini, Ruggeri, Ederson, Mourinho, Koopmeiners, Kristensen, Zappacosta, Holm. Angoli 5-5. Recupero: 6’, 5’.