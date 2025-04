L’Inter perde punti al ‘Tardini’ e offre un assist al Napoli, impegnato lunedì a Bologna. Il Parma rimonta dallo 0-2 al 2-2 e conquista un pareggio prezioso in chiave salvezza. Stato d’animo diverso in casa nerazzurra. Al 15′ la squadra di Simone Inzaghi sblocca il risultato con la tipica azione da quinto a quinto: Dimarco sfrutta un errore di Hernani e crossa basso, trovando Darmian che batte Suzuki. Al 45′ c’è il raddoppio: Darmian si inventa un filtrante per Mkhitaryan che pesca in area Thuram, autore di un tiro errato che si trasforma però in una palombella letale per Suzuki. Nel secondo tempo, in nove minuti, il Parma rimonta: prima con un gran tiro dalla distanza di Bernabe (60′), poi con un tiro di Ondrejka deviato da Acerbi quel che basta per spiazzare Sommer. Nel recupero è Pellegrino ad avere la palla della vittoria, ma il centravanti spreca in spaccata.

LE PAGELLE

PARMA

Suzuki 6

Non ha colpe sul secondo gol, ma sul primo poteva fare di più. Preciso nell’ordinaria amministrazione

Delprato 6

Sbaglia le letture nella veloce manovra che porta al 2-0 di Thuram aprendo una prateria per Thuram. Ma è l’unico vero errore della sua partita

Vogliacco 6

Nell’azione del 2-0 saltano tutti i meccanismi, anche i suoi. Nel complesso però fa bella figura



Valenti 6.5

Prestazione ordinata e senza sbavature.

Valeri 5.5

Da matita rossa il disimpegno errato in occasione del gol di Darmian. Meglio in fase di spinta

Keita 6.5

Tanta corsa e dinamismo al servizio di Chivu, che infatti lo lascia in campo fino alla fine

Hernani 5

Sbaglia l’intervento e rimette in gioco Dimarco nell’azione dell’1-0 (46′ Bernabe 7 Entra e detta legge. Guida la manovra e dal nulla si inventa il gol che riapre tutto con un sinistro da fermo che sorprende Sommer)

Sohm 6.5

Apre la sua partita con un passaggio da fantasista per Valeri nella manovra che sfocia con l’occasione di Bonny. Cala dalla mezz’ora in poi (54′ Ondrejka 7 Il primo gol con la maglia del Parma è frutto di una deviazione di Acerbi, ma nasce anche dal coraggio con cui punta la porta palla al piede. Chivu sorride con i tre cambi all’intervallo)

Almqvist 4.5

Nell’azione del secondo gol fa tutto lui: tiene in gioco Mkhitaryan, chiude in ritardo su Thuram e tenta in modo impacciato di salvare sulla linea la lenta palombella del francese (46′ Leoni 6 La difesa non sbanda e lui offre il suo contributo aggiungendo centimetri in area)

Bonny 6

Prima sbaglia un gol che sembrava fatto a tu per tu con Sommer, poi prova a farsi perdonare con un grande assist per Man ma è sempre Sommer a negargli l’esultanza (78′ Camara sv)

Man 5.5

Va vicino al gol nel primo tempo. Nel complesso però fatica ad accendersi (46′ Pellegrino 7 Cambia la partita: fa a sportellate con Acerbi e Bisseck e vince più di un duello. Bravo ad innescare la ripartenza che si chiude col gol di Ondrejka. Si divora la palla del 3-2 nel finale)

INTER

Sommer 7

Monumentale su Bonny e Man in avvio di gara. Meno reattivo sui gol di Bernabe e Ondrejka

Bisseck 5.5

Perde il duello con Pellegrino nella ripartenza che porta al pareggio del Parma. Non mancano sbavature nel suo match

Acerbi 5

Luci e ombre nel primo tempo. Bonny lo fa soffrire in avvio, ma il veterano nerazzurro sfodera anche una grande scivolata per fermare Man. Nella ripresa invece ha una buona fetta di responsabilità nel 2-2 di Ondrejka. E anche nel finale fatica a contenere Pellegrino

Bastoni 6

Esce in via precauzionale all’intervallo. Nel suo primo tempo una bella chiusura su Almqvist e una sbavatura che per poco non permette a Man di involarsi verso la porta (46′ Carlos Augusto 6 Fa buona guardia. Preciso nella costruzione del gioco)

Darmian 7

Realizza l’1-0 e si divora il secondo poco dopo. Ma serve anche una palla geniale per Mkhitaryan nell’azione del raddoppio. Un po’ di sofferenza in difesa

Calhanoglu 6

Sfuma il traguardo della 200esima vittoria in Serie A. Primo tempo positivo, poi Inzaghi dà la priorità alla Champions (65′ Frattesi 5.5 Non incide)

Asllani 6

La soluzione col doppio regista funziona solo in parte. L’albanese si posiziona bene e ruba anche qualche pallone, ma manca un filo di personalità in più (81′ Arnautovic sv)

Mkhitaryan 5.5

Suo l’assist per Thuram. Nella sua partita però ci sono parecchie sbavature, una nel finale che per poco non porta al 3-2 di Pellegrino

Dimarco 6.5

Sfonda sulla sinistra e serve l’assist al quinto opposto, Darmian. Un’azione vista e rivista nell’era Inzaghi (46′ Zalewski 6 Volenteroso, ma anche un po’ disordinato. Però è tra gli ultimi a smettere di crederci)

Thuram 7

Al 31′ con una sponda di testa regala a Darmian la palla del 2-0, ma il compagno spreca calciando alto. Il raddoppio è solo rimandato al 45′ e ci pensa lui stesso a siglarlo con una svirgolata che si infila in rete. Si tratta del gol numero 14 in questa Serie A, un record per il francese in una singola stagione nei maggiori 5 campionati europei

Lautaro 5.5

Non è al meglio e si vede. La difesa del Parma gli prende le misure (65′ Correa 5.5 Aggiunge passo e imprevedibilità, ma non entra in partita)