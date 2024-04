Pagelle Napoli-Roma 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Napoli-Roma 2-2, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Un punto che non accontenta nessuno al ‘Maradona’: partenopei fermi a 50 punti, giallorossi a 59.

La prima occasione è dei giallorossi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mancini fa da sponda di testa per Pellegrini che di testa devia alto. I partenopei rispondono con un’imbucata di Lobotka per Osimhen, che viene murato da Ndicka. Dalla mezz’ora il Napoli inizia a collezionare una serie di occasioni da gol. Al 29′ Osimhen va via a Ndicka e cerca il tiro da posizione defilata, ma Svilar risponde presente. Al 35′ è Anguissa ad involarsi verso la rete, ma a tu per tu con il portiere giallorosso è impreciso. La partita si accende definitivamente nella ripresa. La Roma passa in vantaggio al 59′ con un calcio di rigore di Paulo Dybala dopo un fallo di Juan Jesus su Azmoun in area. La risposta partenopea però è immediata al 65′ con un tiro di Olivera che si infila in rete con la deviazione di Kristensen. Poco dopo al 73′ è ancora Svilar a dire no ad Osimhen lanciato a rete con uno scatto bruciante su Mancini. La rete del 2-1 arriva con un episodio da moviola. All’84’, dopo un fallo da rigore di Renato Sanches su Kvaratskhelia, Osimhen spiazza Svilar e firma il 2-1. La Roma però torna al gol e lo fa con Tammy Abraham, che di testa sugli sviluppi di un corner mette in rete.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 5.5, Olivera 6.5; Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, Cajuste 6 (69′ Traore sv, 88′ Ostigard sv); Politano 6 (70′ Ngonge 6), Osimhen 7, Kvaratskhelia 7 (86′ Raspadori sv)

In panchina: Contini, Idasiak, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Ostigard, Lindstrom, Dendoncker, Simeone.

Allenatore: Calzona 6.5.

ROMA (4-3-3): Svilar 7; Kristensen 5 (86′ Baldanzi sv), Mancini 5, Ndicka 6, Spinazzola 6; Bove 6 (69′ Renato Sanches 5), Cristante 5.5, Pellegrini 6; Dybala 6, Azmoun 6 (69′ Abraham 7), El Shaarawy 5 (61′ Angelino 6).

In panchina: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Celik, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Pagano, Joao Costa.

Allenatore: De Rossi 5.5.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6,5.

RETI: 59′ rig. Dybala, 65′ Olivera, 84′ rig. Osimhen, 89′ Abraham.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Rrahmani, Anguissa. Angoli: 9-2. Recupero. 1′ pt, 5′ st.