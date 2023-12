Serie B 2023/2024: il Catanzaro espugna il Barbera, per il Palermo crisi senza fine

Il Catanzaro espugna il Barbera battendo 1-2 il Palermo, nella partita valida per la 15^ giornata del campionato di Serie B, e torna a vincere in trasferta portandosi momentaneamente al terzo posto in classifica. Partita sempre viva e concitata. Catanzaro che la sblocca sul finale di prima frazione grazie a un guizzo di Iemmello dopo una serie di rimpalli in area di rigore. Raddoppio che arriva a inizio secondo tempo con Biasci che sfugge alla retroguardia del Palermo e deposita la palla in rete a porta vuota dopo aver sbagliato in prima battuta ed aver messo fuori causa Pigliacelli. Palermo che la riapre con un colpo di testa di Stulac su cross di Valente che buca l’estremo difensore della squadra calabrese.

Parte meglio il Palermo che si rende pericoloso con qualche folata offensiva e una manovra efficace che prende impreparata in certi frangenti la retroguardia del Catanzaro, senza però mai rendersi veramente pericoloso e riuscire a trovare il guizzo vincente. Dopo un avvio un po ritratto, prende campo il Catanzaro che si fa minaccioso in particolare con la palla gol di Katseris, che viene servito coi tempi giusti e conclude a botta sicura a tu per tu con Pigliacelli, ma l’estremo difensore rosanero para rifugiandosi in angolo. A seguito del periodo favorevole agli ospiti, i padroni di casa tornano ad affacciarsi in avanti con la doppia occasione di Mancuso che non riesce a concretizzare. Sul finale di tempo, Iemmello è il più svelto ad arrivare sul pallone dopo una serie di rimpalli in area di rigore e deposita il pallone in porta da distanza ravvicinata portando in vantaggio il Catanzaro.

Ad inizio secondo tempo gli ospiti trovano subito il raddoppio con Biasci. Inserimento dell’attaccante che sfugge alla retroguardia dei siciliani e dopo l’errore in prima battuta ribadisce a porta vuota con Pigliacelli battuto a seguito dell’intervento iniziale. Nei minuti successivi la squadra calabrese, complice un Palermo che lascia più spazi nel tentativo di rivoltarsi in avanti e riaprire la partita, ha due grandi occasioni segnare anche il terzo gol: Prima l’occasione per Vandeputte che prende il palo e, poi, il salvataggio di Mateju sulla conclusione con la punta di Iemmello. A poco meno di dieci minuti dalla fine, Stulac che un’inzuccata di testa su cross di Valente buca Fulignati siglando la rete dell’1-2 finale. A fine partita furiosa contestazione dei tifosi del Palermo a invocare l’esonero del tecnico rosanero Eugenio Corini.