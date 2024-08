Pagelle Monza-Genoa 0-1: voti e tabellino Serie A 2024/2025

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Genoa, match valevole per la seconda giornata di Serie A 2024/2025. Poche le emozioni nella prima mezzora, se non fosse per qualche minuto di ritardo a causa di un problema di comunicazione tra l’arbitro e il VAR tramite auricolare. Nel finale, però, il match si accende. Il Monza festeggia brevemente con Daniel Maldini, bravo a ribadire in rete la parata di Gollini su un colpo di testa di Petagna. Proprio il centravanti, però, si trovava in fuorigioco a inizio azione: niente gol, si resta sullo 0-0. E allora nel corso del recupero ci pensa Andrea Pinamonti a bagnare con il gol questa seconda esperienza in maglia rossoblù: la difesa di Nesta non marca bene e l’attaccante incorna per lo 0-1.

Nella ripresa gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Thorsby, poi finalmente si fanno vedere i padroni di casa con un cross che non viene deviato da nessuno e si stampa sul palo, con Gollini inerme a guardare la palla che non entra per questione di centrimetri.

VIDEO: IL GOL DELLA PARTITA

IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Pizzignacco 6; Izzo 5.5 (30′ st Gagliardini sv), Pablo Mari 5.5, Caldirola 6; Birindelli 6 (40′ st Pedro Pereira sv), Bondo 5.5, Pessina 5, Kyriakopoulos 5.5; Maldini 6 (17′ st Caprari 6), Mota Carvalho 5.5 (30′ st Vignato sv); Petagna 5.5 (17′ st Djuric 5.5). In panchina: Turati, Bifulco, Mazza, Forson, Valoti, D’Ambrosio, Carboni, D’Alessandro. Allenatore: Nesta 5

GENOA (3-5-2): Gollini 6; Vazquez 6.5, Bani 6 (45′ pt Vogliacco 6.5), De Winter 6.5; Sabelli 6.5 (16′ st Zanoli 6.5), Messias 6.5, Badelj 6 (16′ st Malinovskyi 6), Frendrup 6, Martin 6; Vitinha 5.5 (16′ st Thorsby 5.5), Pinamonti 6.5 (23′ st Ekuban 5.5). In panchina: Leali, Sommariva, Bohinen, Ekhator, Marcandalli, Accornero, Ahanor, Masini. Allenatore: Gilardino 6.5

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5

RETE: 51′ pt Pinamonti

Ammoniti Izzo, De Winter, Thorsby, Malinovskyi, Pablo Marì.

Angoli 8-3.

Recupero: 7′ pt, 8′ st.