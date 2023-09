Pagelle Milan-Verona 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Verona, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio San Siro si comincia con venticinque minuti di ritardo per il nubifragio abbattutosi a San Siro intorno alle ore 14. Il Milan parte bene e su un recupero palla, Leao si invola verso la porta avversaria e deposita la palla in rete battendo Montipo in uscita. Il Verona però gioca bene, prende il predominio del gioco e si rende pericoloso con un colpo di testa pericoloso che Sportiello devia in angolo con una grande parata. Nella ripresa gli ospiti premono, anche se creano poco con il Milan che pensa più a difendere che ad attaccare. Pioli torna a vincere e aggancia, momentaneamente, l’Inter in testa alla classifica.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE E I VOTI DI MILAN-VERONA 1-0

MILAN (3-4-3): Sportiello 7; Thiaw 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 6.5; Musah 6.5, Krunic 6 (20’st Loftus-Cheek 6), Reijnders 6, Florenzi 6.5 (30’st Bartesaghi sv); Pulisic 5.5 (35’st Pobega sv), Giroud 6 (20’st Jovic 6), Leao 7 (35’st Okafor 6). In panchina: Mirante, Nava, Adli, Romero, Chukwueze, Pellegrino. Allenatore: Pioli 6.

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6.5: Magnani 5.5, Hien 5, Dawidowicz 5.5; Faraoni 5 (1’st Bonazzoli 5.5), Hongla 5.5, Folorunsho 5, Terracciano 6 (44’st Djuric sv); Duda 5 (25’st Saponara 6), Lazovic 5.5 (25′ st Cabal 6); Ngonge 5.5 (35’st Suslov sv). In panchina: Berardi, Amione, Cruz, Serdar, Perilli, Charlys, Coppola, Mboula. Allenatore: Baroni 6.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

RETI: 8’pt Leao.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Thiaw, Faraoni, Bonazzoli, Musah, Pioli (all.), Pulisic, Florenzi (dalla panchina).

Angoli 2-3.

Recupero: 2′, 6′.