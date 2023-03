Pagelle Lecce-Torino 0-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Lecce-Torino 0-2, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Juric vola a -5 dall’Atalanta e si porta al settimo posto che può valere la Conference. Tra il 20′ e il 23′ la squadra di Juric piazza l’allungo: Singo sblocca il risultato con un bel piattone al volo su calcio piazzato di Miranchuk, Sanabria raddoppia dopo uno strappo sulla sinistra di Radonjic. Nel finale di primo tempo la partita si incattivisce: sono sei le ammonizioni nei primi 45′, con due rossi per i membri dello staff. Più spezzettato il gioco nella ripresa. Il Lecce perde Hjulmand per infortunio e fatica a rendersi pericoloso. Il Lecce ha perso senza segnare le ultime tre gare di campionato: non accadeva dall’ottobre 2011 (tre). Solo Sampdoria (quattro) e Cremonese (sei) hanno raccolto meno punti della squadra di Baroni (12) in gare casalinghe in questa Serie A. Un allarme Via del Mare per i giallorossi, mentre il Toro si gode il settimo posto e il sorpasso sul Bologna.

HIGHLIGHTS

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5, Umtiti 6, Gallo 5.5; Blin 5.5, Hjulmand 6 (53′ Maleh 6), Gonzalez 5.5 (77′ Banda sv); Strefezza 5 (87′ Voelkerling sv), Ceesay 5 (45′ Colombo 5.5), Di Francesco 5 (45′ Oudin 5.5).

In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Pezzella.

Allenatore: Baroni 5.5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Gravillon 6.5 (81′ Djidji sv), Schuurs 7, Buongiorno 6.5; Singo 7 (59′ Aina 6), Linetty 6.5 (59′ Ricci 6), Ilic 7, Rodriguez 6.5 (69′ Vojvoda 6); Miranchuk 7 (81′ Adopo 6), Radonjic 7; Sanabria 7.

In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Pellegri, Seck, Gineitis, Ciammaglichella, N’Guessan.

Allenatore: Juric 7.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

RETI: 20′ Singo, 23′ Sanabria

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Gonzalez, Buongiorno, Milinkovic-Savic, Ilic, Strefezza, Hjulmand. Angoli. 8-1. Recupero: 1′ pt, 5′ st.