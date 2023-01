Highlights e gol Lecce-Salernitana 1-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 24

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Salernitana, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Pronti via, dopo quattro minuti di gioco, i ragazzi di Davide Nicola sbloccano il risultato grazie ad una bella conclusione di Dia che batte l’incolpevole Falcone. La Salernitana è sicuramente più reattiva e, su un’altra palla persa dai padroni di casa, firma anche la rete del 2-0 con Vlhena bravo e abile a piazzare un tiro praticamente imparabile. Il Lecce però non molla e riapre l’incontro grazie a Strefezza. Nel secondo tempo la Salernitana ha le occasioni per chiudere definitivamente l’incontro, anche Di Francesco ha un paio di chances per il 2-2 ma il Lecce attacca in maniera confusionaria e con poca qualità. Nicola fa il colpaccio.

