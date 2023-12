Pagelle Lazio-Cagliari 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Cagliari 1-0, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Primo tempo in discesa dopo otto minuti per i biancocelesti: Lazzari sfrutta un errore di Hatzidiakos e premia l’inserimento in area di Pedro che batte Scuffet. La timida reazione sarda viene spezzata dal rosso che l’arbitro (richiamato al var) estrae all’indirizzo di Makoumbou per un fallo su Guendouzi lanciato a rete. La Lazio prova a chiuderla prima del duplice fischio, ma la squadra di Ranieri si chiude bene. Nella ripresa i ritmi si abbassano. La Lazio controlla, il Cagliari prova a colpire in contropiede ed è Provedel a regalare i tre punti ai suoi grazie ad una super parata su un colpo di testa di Pavoletti. E poco dopo è Oristanio a sprecare la palla dell’1-1 dopo un disimpegno errato di Lazzari.

PAGELLE

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 5.5, Gila 6, Patric 6, Marusic 5.5; Guendouzi 6.5, Rovella 6 (1′ st Cataldi 6), Luis Alberto 6 (11′ st Kamada 6); Isaksen 6.5 (38′ st Vecino sv), Immobile 6 (25′ st Castellanos 5.5), Pedro 7 (25′ st Felipe Anderson 6).

In panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Pellgerini, Ruggeri, Basic.

Allenatore: Sarri 6.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet 6.5; Zappa 6, Goldaniga 6 (38′ st Nandez sv), Dossena 6; Hatzidiakos 4.5 (32′ pt Sulemana 7), Azzi 6.5, Prati 6 (43′ st Pavoletti sv), Makoumbou 4; Viola 5.5 (1′ st Oristanio 6); Lapadula 6 (32′ pt Luvumbo 6.5), Petagna 4.5.

In panchina: Radunovic, Aresti, Wieteska, Augello, Obert, Mancosu, Deiola, Pereiro, Jankto, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 5.5.

RETI: 8′ pt Pedro.

NOTE: serata serena, terreno in discrete condizioni. Espulso al 27′ pt Makoumbou per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Hatzidiakos, Nandez. Angoli: 4-3. Recupero: 2′ pt; 4′ st.