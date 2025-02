Vittoria larga ma in rimonta per la Juventus che nel 23esimo turno di Serie A batte 4-1 l’Empoli nella gara dell’ora di pranzo giocata all’Allianz Stadium di Torino. Un lunch match che si è messo subito in salita al 4′ quando l’ex De Sciglio, uno degli “epurati” del nuovo corso, punisce la Vecchia Signora con un colpo di testa ravvicinato. La prima frazione di gioco si chiude con i toscani in vantaggio, ma dopo lo scoccare dell’ora di gioco è Kolo Muani a scatenarsi con una doppietta: prima vince il duello con Goglichidze e batte Vasquez, poi è fortunato nel deviare in rete un tiro di Weah. Nel finale c’è spazio anche per la gioia di Vlahovic, al ritorno al gol in campionato, e Conceicao. Il serbo porta palla fino al limite e scarica in rete un sinistro potente, mentre il portoghese imbeccato da un gran lancio di Thuram fredda il portiere con un destro basso.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Non ha colpe sul gol

Savona 6

Prestazione ordinata condita da qualche cross pericoloso in area

Gatti 6

Sbaglia qualcosa. E cerca di rimediare con le sue sortite offensive, oggi un po’ sterili. Più solido nel secondo tempo

Veiga 6.5

L’intesa con Gatti è da affinare. Ritrovarsi in svantaggio dopo quattro minuti non è il miglior modo per debuttare in un nuovo stadio. Lui però dopo un inizio complicato, acquista sicurezza e fiducia. Gioca sull’uomo e gestisce le preventive con concentrazione

Weah 6.5

Dal suo tiro nasce la deviazione in rete di Kolo Muani. Preciso nei compiti difensivi

Locatelli 7

Cresce nella ripresa: ripulisce palloni sporchi e detta i tempi nel modo giusto

McKennie 6

Dinamismo e presenza in area. Oggi però è mancata un po’ di qualità (85′ Thuram sv)

Yildiz 7

La rete del 2-1 nasce da una sua magia. Anche nel primo tempo le (poche) azioni importanti passano per i suoi piedi (65′ Vlahovic 7 Torna al gol e lo fa con una magia. Non segnava in campionato dal 14 dicembre: una liberazione)

Koopmeiners 6.5

Secondo Motta, può giocare difensore centrale. La marcatura su De Sciglio in occasione dell’1-0 però è da matita rossa. Suo l’assist per l’1-1

Nico Gonzalez 7

Tra i pochi ad approcciare bene al primo tempo. Bravo a riciclare palloni e nel finale è lui a portare all’espulsione di Maleh (86′ Conceicao 7 Segna il 4-1)

Kolo Muani 8

Bravissimo nel primo gol. Fortunato nel secondo. Il giusto mix per trovare il gol nelle prime due partite con la maglia bianconera. L’ultimo a riuscirci fu Carlos Tevez nell’agosto 2013.

EMPOLI

Vasquez 5.5

Para tutto per un’ora di gioco. Poi si scatena Kolo Muani e ha poche colpe. Qualche responsabilità in più sul tiro di Vlahovic per il 3-1

Marianucci 5.5

Nico Gonzalez è un brutto cliente, ma il 20enne, alla prima presenza da titolare in Serie A, fa bella figura per un’ora di gioco. L’ultima mezz’ora è un black out collettivo, anche per lui (91′ Tosto sv)

Ismajli 6.5

Solido e concreto. Un leader del reparto fino al problema fisico che lo costringe ad uscire (59′ Goglichidze 5 Perde il duello con Kolo Muani. Un errore che costa carissimo proprio quando l’Empoli sembrava essere in controllo)

De Sciglio 6.5

Segna e non esulta. Nel primo tempo è l’unico a prendersi gli applausi dello Stadium

Gyasi 5.5

Timido nella spinta. Un giallo lo limita

Henderson 5

Si fa saltare troppo facilmente da Yildiz nell’azione del 2-1 (92′ Bacci sv)

Anjorin 6.5

Altra prestazione di livello. L’unico problema è la continuità: nuovo infortunio (49′ Zurkowski 5 Non incide)

Cacace 6

Primo tempo di alto livello in entrambe le fasi. Cala e non poco nel secondo tempo

Esposito 5.5

Non spreca nessuna giocata. Ogni volta che tocca palla dà la sensazione di poter creare qualcosa di importante. La classe che si intravedeva a 16 anni sta germogliando sempre più. Sarà uomo mercato in estate. Questo è il giudizio del calciatore. Il giudizio della partita: bene come tutti nel primo tempo, cala nella ripresa. Complice anche la stanchezza (92′ Konate sv)

Maleh 4.5

Duetta bene con Esposito nel primo tempo. Si fa espellere per doppio giallo all’85’

Colombo 5.5

Si accende nel finale con un mancino che sfiora il palo. Troppo poco