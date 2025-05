L’Inter batte il Verona 1-0 con un rigore di Asllani e resta a -3 dal Napoli capolista, fresco di vittoria a Lecce. Simone Inzaghi cambia undici giocatori rispetto alla semifinale di andata col Barcellona e porta a casa una vittoria che tiene aperto il campionato. Promosso Nicola Zalewski, migliore in campo, proprio come Asllani, ordinato e glaciale dal dischetto. Occasione persa invece per Zielinski e Frattesi. Sotto tono anche Correa e Arnautovic.

INTER

Martinez 6

Il Verona chiude con un solo tiro in porta. Serata tranquilla per il vice di Sommer

Bisseck 6.5

Nell’oltre 70% di possesso palla spiccano le sue verticalizzazioni. Rompe più volte le linee dialogando anche sulla trequarti (69′ Dimarco 6 Controlla bene Tchatchoua)

De Vrij 6.5

Un’unica sbavatura: un’incomprensione con Darmian in area. Per il resto, però, controlla bene Sarr e nel recupero è decisivo con una chiusura da ultimo uomo in area su Livramento

Carlos Augusto 6.5

Fa il Bastoni e lo fa bene, arrivando più volte anche a ridosso dell’area

Darmian 6

Deve fare i conti con un cartellino giallo al 23′, ma non corre rischi. Solido e concentrato nelle due fasi

Frattesi 5

Nell’ampio turn over di Inzaghi è quello che sulla carta è più vicino allo status di titolare. La serata però è non è indimenticabile: tocca pochi palloni e a tratti è anche impreciso.

Asllani 7

Si prende la responsabilità del tiro dal dischetto e non sbaglia. Nel finale di primo tempo regala a San Siro anche l’illusione del gol con un tiro da fuori area che si infrange sulla rete dopo aver oltrepassato la traversa. Promosso per la personalità

Zielinski 5

Un’occasione persa. Mai protagonista nel gioco (68′ Mkhitaryan 6 Aggiunge qualità in un finale a ritmi bassi)

Zalewski 7

Il migliore in campo. Corre, sterza, salta l’uomo, crossa, pressa e fa tutto con grande precisione e dedizione. Un lontano parente della versione sbiadita dell’ultima stagione romana. Se gioca così, il riscatto è più vicino (84′ Acerbi sv)

Correa 5

Al 57′ deve guidare un contropiede in superiorità numerica, ma sbaglia la misura del passaggio. In ombra

Arnautovic 5.5

Nella sua centesima presenza in Serie A, riceve qualche pallone invitante ma non riesce a impensierire Montipò. Esce sconsolato (77′ Taremi sv)

HELLAS VERONA

Montipò 6

L’Inter lo supera solo su rigore. Se la cava bene nell’ordinaria amministrazione

Daniliuc 6

Non corre rischi. Efficace nei disimpegni

Valentini 5

Scomposto con il braccio largo in area. L’errore è pesante e porta Asslani sul dischetto

Frese 6

Non sempre preciso nelle preventive. Nel complesso però non sfigura

Tchatchoua 5.5

Soffre contro Zalewski. Più intraprendente nel finale

Duda 6

Tra i più coraggiosi nel cercare la verticalizzazione. La sua qualità si fa sentire sotto pressione. Nervoso nel finale, rischia l’espulsione per doppio giallo (80′ Tengstedt sv)

Niasse 5

Fatica a trovare spazi nell’affollatissima zona centrale di San Siro (80′ Kastanos sv)

Serdar 6

Lotta su ogni pallone, ma non sempre esce vincitore nei duelli

Bradaric 6

Fa buona guardia sulla sua fascia di competenza (92′ Livramento sv)

Suslov 6

Si accende nel giro di cinque minuti nella ripresa. Prima ruba un pallone. Poi, poco dopo, tenta l’uno contro uno e calcia sull’esterno della rete. Non basta però per convincere Zanetti a lasciarlo in campo (69′ Bernede 5.5 Non riesce ad entrare in partita)

Sarr 5

Tutte le sue quattro reti in questo campionato sono arrivate in trasferta. Stasera però non riesce ad incidere (69′ Mosquera sv)