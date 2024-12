Zanoli il più positivo in casa Genoa, promossa la difesa del Toro. Sono in sintesi le pagelle di Genoa-Torino 0-0, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/25. Finisce a reti inviolate: la squadra granata sale a 16 punti, quella rossoblù a quota 15. L’occasione più nitida del primo tempo ce l’ha il Toro al 39′: Adams crossa in area, Sanabria sbaglia il tentativo in rovesciata, ma la palla sfila dalle parti di Vojvoda che colpisce il palo esterno. Ritmi bassi anche nel corso del secondo tempo. Il Genoa ha segnato sei delle proprie 13 reti nel quarto d’ora finale di gara, mentre nessuna squadra ha subito più tiri nello specchio della porta rispetto al Torino (74, come l’Hellas Verona). Nella ripresa però la squadra di Vieira fatica a rendersi pericolosa, chiudendo il match con una sola conclusione nello specchio. Ben più pericoloso il Toro, che si vede annullare una rete di Karamoh all’89’ per un tocco col braccio e va vicino all’1-0 con un tiro di Tameze respinto da Leali. Finisce senza reti il match del Ferraris.

PAGELLE E TABELLINO

GENOA (4-3-3): Leali 6; Sabelli 6, Bani 6, Matturro 6, Martin 6.5; Thorsby 6.5 (43′ st Masini sv), Badelj 5.5 (22′ st Vitinha 6), Frendrup 6; Zanoli 6.5, Pinamonti 5.5 (33′ st Balotelli sv), Miretti 6.5. In panchina: Gollini, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Norton-Cuffy, Bohinen, Melegoni, Messias, Pereiro, Ankeye. Allenatore: Vieira 6.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 6.5, Coco 6.5, Masina 6.5; Pedersen 5.5 (37′ st Lazaro sv), Ricci 6.5, Linetty 6 (43′ st Tameze sv), Gineitis 6, Vojvoda 6.5 (24′ st Sosa 6); Adams 6 (24′ st Karamoh 6), Sanabria 5.5 (37′ st Njie sv). In panchina: Donnarumma, Paleari, Maripan, Dembelé, Della Vecchia, Vlasic, Karamoh. Allenatore: Vanoli 5.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 5.5.

NOTE: pomeriggio piovoso, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Thorsby, Masini, Tameze. Angoli: 4-4. Recupero: 1′, 5’+1.