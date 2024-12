Le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Bologna, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. La squadra di Thiago Motta (grande ex di giornata) è reduce dal deludente pareggio in casa del Lecce e non trova la vittoria in campionato dal 9 novembre (2-0 Torino). Bologna che viene dalla vittoria casalinga con il Venezia per 3-0. Calcio d’inizio alle ore 18.00 all’Allianz Stadium. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Juventus-Bologna, Serie A 2024/2025

Juventus: Perin, Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Fagioli, Conceiçao, Koopmeiners, Weah, Vlahovic.

Bologna: Skorupski, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Pobega, Ndoye, Odgaard, Dominguez, Castro.