Pagelle Frosinone-Monza 2-3, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Frosinone-Monza 2-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo Stirpe succede di tutto: i ciociari finiscono sotto di tre gol per effetto delle reti di Mota, Carboni e poi dell’autogol di Soulé, che segnerà un rigore dopo il gol di Harroui rendendo il finale emozionante, ma non muta il punteggio. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

FROSINONE (3-4-3): Turati 5.5; Monterisi 5, Okoli 5.5, Lusuardi 5 (39′ st Ibrahimovic sv); Lirola 5.5 (1′ st Caso 6.5), Barrenechea 5.5, Harroui 7 (40′ st Cuni sv), Gelli 6; Soulé 5.5, Cheddira 5 (15′ st Kaio Jorge 6.5), Reinier 5.5 (1′ st Mazzitelli 6.5). In panchina: Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Garritano, Bourabia, Ghedjemis, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco 6.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6 (41′ pt Sorrentino 5.5); D’Ambrosio 5.5, Gagliardini 6.5 (15′ st Pablo Mari 6), Caldirola 6; Pereira 6 (32′ st Birindelli 6), Pessina 6, Bondo 6.5, Ciurria 6; Colpani 5.5 (15′ st Akpa Akpro 6), Valentin Carboni 7.5; Dany Mota 7.5 (32′ st Colombo 6). In panchina: Gori, Kyriakopoulos, Izzo, Bettella, Cittadini, Donati, Pepin, Vignato, Franco Carboni, Ferraris. Allenatore: Citterio (Palladino squalificato) 6.5.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 6.5.

RETI: 18′ pt Mota, 45′ pt Carboni; 10′ st autogol Soulè, 11′ st Harroui, 31′ st Soulé (Rig.).

NOTE: pomeriggio piovoso, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Gagliardini, Caldirola, Monterisi, Lusuardi, D’Ambrosio, Colombo, Akpa Akpro. Espulsi: Frattali (dalla panchina) per proteste. Angoli: 5-1. Recupero: 8′, 6′.