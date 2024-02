Pagelle Fiorentina-Lazio 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Lazio, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei viola che si procurano calci d’angolo a raffica e soprattutto prima Provedel e poi Casale negano il gol del vantaggio con due salvataggi mostruosi. La Fiorentina colleziona pali: ben tre nel corso del primo tempo, ma è incredibilmente la Lazio a passare in vantaggio al tramonto del primo tempo con Luis Alberto che batte Terracciano e fa 0-1. Nella ripresa il copione non cambia e i viola attaccano a pieno organico trovando il gol del pareggio grazie all’inserimento vincente di Kayode. Nico Gonzalez sbaglia il rigore del 2-1 prendendo il quarto legno della serata. Ma pochi minuti dopo Provedel non trattiene il tiro e Bonaventura segna il decisivo 2-1. Nel finale Vecino ha la palla del 2-2 ma calcia altissimo. Italiano respira e rilancia le proprie ambizioni, la Lazio probabilmente dice addio alla Champions League.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 7, Milenkovic 6.5, Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Arthur 6.5 (44’st M.Lopez sv), Bonaventura 7; Gonzalez 5.5, Beltran 6,5 (35’st. Barak sv), Sottil 5 (40’st Mandragora sv); Belotti 6.5 (44′ st. Nzola sv) In panchina: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Parisi, Duncan, Infantino, Ikonè. Allenatore: Italiano 7.

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 5.5, Casale 6, Romagnoli 5.5, Marusic 5.5 (1’st Hysaj 5.5); Guendouzi 6, Cataldi 5.5 (17’st Vecino 5.5), Luis Alberto 6.5; Isaksen 5.5 (1’st Zaccagni 5.5), Immobile 5.5 (33’st Castellanos sv), Felipe Anderson 5.5 (33′ st Pedro sv.). In panchina: Sepe, Mandas, L.Pellegrini, Kamada, Gimenez, A.Anderson, Ruggeri, Coulibaly, S.Fernandes. Allenatore: Sarri 5.5.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

RETI: 45’pt Luis Alberto; 16’st Kayode, 24’st Bonaventura.

NOTE: Serata umida, pioggia ad intermittenza. Prima del fischio di inizio i tifosi viola hanno osservato 1′ di silenzio per ricordare l’ex giocatore ed ultras gigliato, Marco Pezzati, morto in un incidente stradale nella notte fra mercoledì e giovedì scorso. Al 22′ st Nico Gonzalez ha centrato un palo su rigore.Terreno in ottime condizioni.

Spettatori: 25190 Incasso: 521730 euro.

Espulso al 46’st Firicano per proteste.

Ammoniti: Guendouzi, Vecino.

Angoli: 14-2 per la Fiorentina.

Recupero: 1′; 5′