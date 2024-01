Australian Open, Rublev: “Sinner surreale, sono nei guai, ma farò del mio meglio”

Andrey Rublev scenderà in campo contro Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open 2024. Il numero cinque al mondo ha sfidato de Minaur, uscendone vincitore solo nel quinto set e ora si prepara ad affrontare l’atleta azzurro: “Sinner è un giocatore che ha avuto una stagione surreale lo scorso anno ed è partito benissimo anche in questa, mi ha battuto l’ultima volta che ci siamo affrontati. Sono nei guai, ma farò del mio meglio e vedremo cosa succederà“. Sulla partita contro de Minaur: “Partita fantastica da parte di de Minaur. Due settimane fa aveva detto che gli sarebbe piaciuto vedere un match così speciale. Quando ero sotto 1-2, ho fatto il break a inizio del quarto set, poi lo ha recuperato e mi sono detto che non dovevo arrendermi, ho messo in campo tutte le energie e sono riuscito a vincere. È sempre difficile giocare contro de Minaur, ci siamo affrontati già diverse volte in giro per il mondo. Erano state partite drammatiche, è uno dei giocatori più veloci del circuito, mi piace il suo modo di usare le gambe, avete visto quanto è difficile giocare contro di lui“.