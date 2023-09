Pagelle Empoli-Inter 0-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Empoli-Inter 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani primo tempo equilibrato a dispetto della classifica e si chiude infatti a reti inviolate, nella ripresa arriva l’eurogol di Dimarco che la decide, visto che non ci sono ulteriori grandi opportunità per i nerazzurri oggi un po’ spenti. Di seguito ecco le pagelle di oggi.

GLI HIGHLIGHTS

EMPOLI-INTER 0-1Rete: st 6′ Dimarco.Empoli: Berisha; Ebuehi, Ismajli (6′ st Walukiewicz), Luperto, Pezzella; Marin (24′ st Fazzini), Ranocchia (24′ st Grassi), Maleh; Baldanzi; Shpendi (34′ st Cancellieri), Cambiaghi (34′ st Destro). All. Andreazzoli. A disp. Perisan, Stubljar, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Bereszynski, S. Bastoni. Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni (26′ st de Vrij); Darmian, Frattesi (26′ st Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (36′ st Carlos Augusto); Thuram (36′ st Sanchez), Lautaro Martinez (27′ st Arnautovic). All. S. Inzaghi. A disp. Di Gennaro, Audero, Dumfries, Klaassen, Asllani, Bisseck, Agoume, Stankovic.Arbitro: Marcenaro.Note: ammoniti Pezzella, Maleh (E), Acerbi, Bastoni (I).