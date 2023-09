Udinese-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Fiorentina, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. All’Udinese Arena da una parte una formazione che non ha ancora vinto, dall’altra una squadra a caccia di punti importanti per la zona europea. Ed è anche l’incontro in cui si ricorda Davide Astori. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 24 settembre.

Udinese-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon.