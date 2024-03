Pagelle Empoli-Bologna 0-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Empoli-Bologna, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani gli azzurri difendono molto bene col blocco basso e i felsinei non trovano particolari spazi nel primo tempo. Nella ripresa il forcing degli ospiti si fa più veemente e quando i toscani rimangono in dieci per un infortunio e i cambi finiti, all’ultimo respiro Fabbian, dopo i clamorosi errori precedenti di Saelemaekers e Orsolini, firma il gol vittoria. Prima vittoria su questo campo per i rossoblù, che nelle prime nove occasioni non erano riusciti a prendere tre punti tutti insieme, 54 punti per Motta che ha gli stessi punti dell’intera scorsa stagione. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile 8; Bereszynski 6.5, Wakukiewicz 6.5, Luperto 6; Gyasi 6 (20’st Kovalenko 6), Marin 6, Maleh 5.5, Pezzella 5 (1’st Cacace 6); Cambiaghi 6.5 (29’st Cerri sv), Zurkowski 5.5 (20’st Ebuehi 6); Niang 5 (29’st Caputo sv). In panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Shpendi, Destro. Allenatore: Nicola 6

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Beukema 7 (27’st Corazza 5.5), Lucumì 6.5, Calafiori 7, Kristiansen 5.5; Freuler 6.5, Ferguson 6 (33’st Aebischer sv); Ndoye 5 (11’st Orsolini 5.5), Urbanski 6.5 (33’st Fabbian 7), Saelemakers 6.5; Odgaard 5.5 (27’st Castro 6). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri. Allenatore: Motta 6.5.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5.

RETE: 48’st Fabbian.

NOTE: serata piovosa, spettatori 16.000 circa con 5000 tifosi ospiti. Ammoniti: Luperto, Pezzella, Maleh, Freuler. Angoli: 7-6 per l’Empoli. Recupero: 0′; 7′.