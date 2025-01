Il Milan batte 2-1 il Como al Sinigaglia e conquista la prima vittoria in campionato dell’era Conceicao. Come in Supercoppa, è una rimonta a far sorridere i rossoneri che salgono a 31 punti in classifica, con una partita ancora da recuperare. Dopo un primo tempo senza reti, è Diao a sbloccare il risultato al 60′ con un sinistro che fulmina Maignan sul suo palo. La reazione del Milan è affidata ai due giocatori più rappresentativi: al 71′ Theo Hernandez pareggia sugli sviluppi di un piazzato con un sinistro sbilenco che si trasforma in un pallonetto letale. Cinque minuti dopo è Leao a battere Butez con un tocco sotto su assist di Abraham.

LE PAGELLE

COMO

Butez 6

Bravo a murare Reijnders nel primo tempo. Incolpevole sui due gol

Goldaniga 6

La chiusura su Reijnders al 29′ è disordinata, ma efficace. Prestazione sufficiente

Dossena 5

Sul gol di Leao ha la colpa di ‘scappare’ troppo in ritardo. L’errore nella lettura costa carissimo al Como (85′ Gabrielloni sv)

Kempf 6

Di testa è un pericolo in area avversaria. Non solo: con un tiro cross all’86’ crea l’occasione più insidiosa del Como nel finale

Van Der Brempt 6

Spinge nel primo tempo. Meno incisivo nel secondo tempo

Engelhardt 6

Partita ordinata (73′ Perrone sv)

Da Cunha 5.5

Sbaglia qualcosa nell’ultimo passaggio. Non è Nico Paz

Fadera 6

Meglio nei primi 45′, cala nella ripresa

Strefezza 5

Spreca un gol al 35′ ed è il meno vivace degli attaccanti (46′ Caqueret 6 Si presenta con l’assist per l’1-0: niente di speciale, ma l’azione inizia dal suo piede. Buona la prima).

Diao 7

Come a Roma, contro la Lazio, è un po’ timido in avvio. Ma al primo spazio concesso dagli avversari fulmina Maignan sul suo palo (91′ Verdi sv)

Cutrone 5.5

Fa a sportellate con i rivali, ma è una serata difficile per l’ex di turno, Nel finale è Maignan a negargli il gol (91′ Belotti sv)

MILAN

Maignan 6.5

Decisivo nel finale su Cutrone

Emerson Royal 6

Soffre Fadera in avvio di primo tempo. Meglio nella ripresa

Thiaw 6

Non commette sbavature. Sostituito per un problema fisico (67′ Gabbia 6 Blinda la porta con i compagni di reparto)

Tomori 6

Preciso nelle letture

Theo Hernandez 7

Fondamentale la chiusura su Diao al 18′, ma è troppo leggero su Diao in occasione del gol. È lui però a rimettere il match in equilibrio con un sinistro sbilenco che batte Butez. Trentesimo gol in rossonero, più di Maldini

Bennacer 5.5

Non è ancora brillante. Conceicao lo toglie all’intervallo (46′ Musah 5.5 Ammonito dopo undici minuti. Non incide)

Fofana 6

Scalda il destro al 9′ con un tiro dal limite senza successo. Ha vissuto serate migliori (73′ Camarda 6 Motivato e generoso, anche in fase difensiva)

Rejinders 6

Al 20′ sbaglia un gol che in stagione ha sbagliato poche volte. A Como stasera i protagonisti sono altri

Pulisic 5.5

Un infortunio muscolare mette fine ad una partita con pochi squilli (46′ Jimenez 5.5 Al 52′ ha la palla dell’1-0: dribbling da incorniciare, ma tiro rivedibile sul portiere. Poco dopo prende un giallo che lo limita)

Morata 5

Non riesce ad essere protagonista: sbaglia una verticalizzazione per Reijnders che poteva valere l’assist per l’1-0 e non sfrutta una palla (da posizione defilata) dopo una respinta di Butez. A peggiorare il tutto il giallo che lo costringerà a saltare la sfida con la Juventus (46′ Abraham 6.5 Non sarà freddo sotto porta, ma la tecnica non gli è mai mancata: l’assist per Leao è pregevole)

Leao 7.5

La rete del 2-1 completa una prestazione di spessore. L’assist per Reijnders nel primo tempo è una gioia per gli occhi. Nella ripresa è lui a creare la prima occasione da gol. Il migliore in campo