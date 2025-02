La Juventus espugna il ‘Sinigaglia’ e batte il Como 2-1. Decisivo il solito Randal Kolo Muani che firma la doppietta, sale a cinque gol in tre gare e sigilla il 2-1 bianconero. La squadra di Thiago Motta torna a collezionare due successi di fila in campionato: l’ultima volta prima di oggi risaliva ad inizio novembre (contro Udinese e Torino in quel caso).

COMO

Butez 5

Ha sulla coscienza l’uscita a vuoto che causa il rigore su Gatti. Non è l’unica sbavatura della serata

Smolcic 6

All’esordio in Serie A, Fabregas lo lascia in campo per novanta minuti. Se la cava bene

Goldaniga 6

Solido e preciso

Dossena 5

Luci e ombre. Troppo morbido nel duello su Kolo Muani in occasione dell’1-0. Nella ripresa scheggia la traversa

Valle 6

Confermato a sinistra. Ha qualità nell’uscita dal basso (73′ Van der Brempt sv, 79′ Jack sv))

Perrone 6.5

Prestazione di qualità e personalità. Un leader del reparto

Da Cunha 6

Pericoloso al 24′ con una conclusione dalla distanza. È uno dei suoi spunti migliori (79′ Engelhardt sv)

Strefezza 5.5

L’1-0 bianconero nasce da una sua palla persa. Peccato, perché aveva giocato una buona gara

Paz 6.5

Una gioia vederlo giocare. Elegante ma efficace, mai una giocata fine a sé stessa. Con lui in campo la squadra gioca meglio

Diao 7

Terzo gol in sei partite. Nelle gare precedenti aveva messo in mostra velocità e tiro, oggi allarga il repertorio sfoggiando anche il colpo di testa (73′ Douvikas sv)

Cutrone 6.5

I gol in campionato sono sei, non tantissimi, ma se gioca sempre così Fabregas se lo terrà stretto. Serve l’assist a Diao dopo aver strappato palla a Koopmeiners

(64′ Ikone 5.5 Non incide)

JUVENTUS

Di Gregorio 7

Due miracoli su Nico Paz. Non ha colpe sul gol, anzi ha più di tutti il merito di aver evitato il crollo bianconero

Weah 7

Ha un passo importante ed è lui a recuperare il pallone nell’azione dell’1-0 di Kolo Muani. Dopo un gol contro il Milan e un assist contro l’Empoli, è ancora protagonista

Gatti 6.5

L’intesa con Veiga va ancora perfezionata. Rischia molto con un tocco di mano in area, ma pochi minuti dopo conquista il calcio di rigore decisivo per la vittoria

Veiga 6

Preciso nei disimpegni, sembra anche essersi inserito bene nel gruppo. Può ancora crescere

Savona 5

Fa fatica sulla sinistra e viene anche ammonito. Motta non rischia e lo toglie all’intervallo (46′ Kelly 6 Fa buona guardia)

Koopmeiners 5

Perde il pallone sanguinoso che innesca l’azione dell’1-1. La sua avventura juventina stenta a decollare (61′ Douglas Luiz 6 Non commette gli errori del compagno e non è poco)

Locatelli 5.5

Sbaglia tanto e non riesce a mettere ordine ad una manovra spesso confusionaria (61′ Thuram 6 Aggiunge fisicità alla squadra)

Nico Gonzalez 6

La splendida rete di Kolo Muani nasce da una sua verticalizzazione. Ma è l’unica nota positiva nella sua gara

McKennie 5.5

Posizionato male sul cross che porta al gol di Diao. Una sbavatura nella solita gara di corsa e sacrificio

Yildiz 5.5

Sente la responsabilità della giocata. Quando ha la palla tra i piedi, ha il pregio di pensare sempre in grande e di tentare qualcosa che possa risultare decisivo. È un merito, ma nell’esecuzione ha vissuto serate migliori di quella di oggi (67′ Mbangula sv)

Kolo Muani 7.5

“Lo volevamo anche noi”, ha ammesso Claudio Ranieri oggi in conferenza stampa. Sì ma l’ha preso la Juventus e ora se lo gode: tre partite, cinque gol. L’ex Psg è il primo giocatore della Vecchia Signora a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).