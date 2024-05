Pagelle Cagliari-Lecce 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Lecce, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus Arena i ragazzi di Claudio Ranieri partono meglio e segnano la rete dell’1-0 grazie al tiro di Deiola deviato da Gaetano, ma la rete viene annullata per un fallo di mano ad inizio azione proprio dello stesso Deiola. I sardi però non demordono e trovano il gol del vantaggio grazie a Yerri Mina che, di testa, fa 1-0. La partita cambia inerzia sul finire del primo tempo con Gaetano che entra con la gamba alta e mette a rischio l’incolumità dell’avversario: Marcenaro viene richiamato al Var, è rosso diretto. Sino al 75′ il Cagliari difende con ordine poi crolla: Krstovic fa 1-1 e nel finale Baschirotto e Sansone prendono anche due pali. I salentini sono vicinissimi alla salvezza, manca solo l’aritmetica, il Cagliari sale a quota 33. Non bastano per salvarsi.

LE PAGELLE E I VOTI

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet 6.5; Zappa 6 (1’st Wieteska 6), Mina 7, Dossena 6.5, Augello 6 (32’st Azzi 6); Nandez 6 (41’st Obert sv), Makoumbou 6, Deiola 6.5, Luvumbo 6.5 (22’st Shomurodov 6); Gaetano 5; Lapadula 6 (1’st Sulemana 6). In panchina: Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Di Pardo. Allenatore: Ranieri 6.5.

LECCE (4-4-2): Falcone 6; Gendrey 6.5, Pongracic 5.5, Baschirotto 6, Gallo 6.5; Oudin 6 (27’st Rafia 6), Ramadani 5.5 (27’st Almqvist 6.5), Blin 6, Dorgu 5.5 (14’st Pierotti 5.5); Piccoli 5.5 (1’st Sansone 6), Krstovic 6.5. In panchina: Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Touba. Allenatore: Gotti 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 5.5.

RETI: 26’pt Mina; 39’st Krstovic.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni.

Espulso al 44′ del primo tempo Gaetano (Cagliari) per fallo grave di gioco su Ramadani (Lecce). Ammoniti: Ranieri (dalla panchina), Scuffet, Nandez, Augello, Deiola, Piccoli, Ramadani, Sansone, Baschirotto.

Angoli: 10-3 per il Lecce.

Recupero: 3′; 6′.