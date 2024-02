Pagelle Bologna-Sassuolo 4-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna-Sassuolo, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Bella partenza da parte degli ospiti che passano in vantaggio grazie a Thorstvedt e legittimano il vantaggio, ma un gran tiro di Zirkzee – deviato da Viti – beffa Consigli e il punteggio è di nuovo in parità. Massano dieci minuti e Volpato si inventa un grande gol riportando il Sassuolo in vantaggio. Nella ripresa però i ragazzi di Thiago Motta, oggi squalificato, rimontano alla grande: prima Fabbian fa 2-2, qualche minuto dopo ci pensa Lewis Ferguson a far impazzire di gioia il pubblico locale. Nel finale va a segno anche Saelemaekers che mette il punto esclamativo: Bologna crede all’Europa.

LE PAGELLE E I VOTI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5; Posch 5.5, Calafiori 6, Beukema 6, Kristiansen 6.5 (37’st Lykogiannis sv); Freuler 5.5, Aebischer 5.5 (13’st Orsolini 6); Fabbian 7 (37’st Moro sv), Ferguson 7, Urbanski 5.5 (13’st Saelemaekers 7); Zirkzee 7.5. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Karlsson, Corazza, Odgaard, Lucumì, De Silvestri. Allenatore: Motta 7 (squalificato, in panchina Hugeux)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 5, Erlic 5 (36’st Tressoldi 5), Viti 5, Doig 6.5; Thorstvedt 7, Lipani 5.5 (14’st Boloca 5); Bajrami 6 (23’st Racic 5.5), Volpato 7 (14’st Ceide 5), Laurientè 5.5; Pinamonti 6 (36’st Mulattieri sv). In panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Ferrari. Allenatore: Dionisi 6

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.5

RETI: 13’pt Thorstvedt, 24’pt aut. Viti, 34’pt Volpato, 28’st Fabbian, 38’st Ferguson, 41’st Saelemaekers.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Thorstvedt, Aebischer, Boloca, Doig.

Angoli: 7-4.

Recupero: 1’pt, 4’st