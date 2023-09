Pagelle Bologna-Napoli 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Bologna-Napoli 0-0, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara Garcia deve fare a meno di Juan Jesus e Rrahmani ed è costretto a lanciare Ostigard e Natan. Nel primo tempo il suo Napoli non subisce tiri in porta e va vicino al vantaggio con Osimhen che dopo pochi minuti scappa via sulla destra e colpisce il palo in diagonale. Nella ripresa i ritmi si alzano. E il Napoli ha l’opportunità di segnare su calcio di rigore: Calafiori tocca la palla col braccio in area, Ayroldi indica il dischetto ma dagli undici metri Osimhen calcia a lato. Nel finale Garcia sceglie di sostituire Kvaratskhelia e Osimhen, che accoglie malissimo la decisione del tecnico. Finisce con un pareggio. Il Napoli è a -7 dalla capolista Inter. Il Napoli ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare di campionato, i partenopei non infilano una striscia di tre match di fila senza alcun successo in Serie A

dall’aprile 2022. Il Bologna è rimasto imbattuto in nove delle ultime dieci gare casalinghe di campionato.

HIGHLIGHTS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Posch sv (8′ De Silvestri 6), Beukema 6, Lucumì 6.5 (65′ Calafiori 5.5), Kristiansen 6; Freuler 6.5 (82′ El Azzouzi sv), Aebischer 6.5; Ndoye 6 (65′ Saelemaekers 6), Ferguson 6, Karlsson 6 (82′ Orsolini sv); Zirkzee 6.5

In panchina: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hooijdonk.

Allenatore: Thiago Motta 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6.5, Ostigard 6.5, Natan 6, Olivera 6 (45′ Mario Rui 5.5); Anguissa 6, Lobotka 6 (86′ Cajuste sv), Zielinski 6; Raspadori 5 (67′ Politano 5), Osimhen 5 (86′ Simeone sv), Kvaratskhelia 5 (76′ Elmas sv).

In panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Mario Rui, Demme, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Politano, Simeone, Zerbin

Allenatore: Garcia 4.5

ARBITRO: Ayroldi 5.5.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 73′ Osimhen sbaglia il rigore (fuori).

Ammoniti: Olivera, Aebischer, Lobotka, Kvaratskhelia, Ndoye, Skorupski, Freuler, Politano, Mario Rui. Angoli: 5-5. Recupero: 2′ pt, 5′ st.