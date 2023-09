Highlights e gol Atalanta-Cagliari 2-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Il video con gli highlights e i gol di Atalanta-Cagliari 2-0, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium Lookman porta avanti i nerazzurri nel primo tempo, mentre nella ripresa, dopo aver sofferto e non poco, la Dea raddoppia con Pasalic e il suo colpo da biliardo. Due pali presi dai bergamaschi, un legno anche per i sardi ancora senza vittorie. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE