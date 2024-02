Pagelle Bologna-Fiorentina 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna-Fiorentina, match valevole per il recupero della ventunesima giornata della Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara bella partita con i padroni di casa che partono meglio e sbloccano il risultato grazie ad un’azione di Riccardo Orsolini che sfonda sulla destra, rientra sul sinistro e batte Terracciano. La Fiorentina prova a reagire, ma il Bologna gioca bene e con Zirkzee va diverse volte vicino al gol del raddoppio. Gol del raddoppio che arriva da calcio piazzato con Orsolini che fa partire il sinistro che beffa Terracciano, ma Chiffi annulla al Var per la posizione di Posch che influisce sull’azione e distrae Terracciano. Nella ripresa Italiano mette nella mischia tutti gli attaccanti, ma a parte qualche mischia e azione isolata non riesce ad impegnare Ravaglia. Il Bologna sogna la Champions League, la Fiorentina si allontana.

LE PAGELLE E I VOTI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Posch 6, Beukema 6, Lucumi 6.5, Kristiansen 6 (43′ st Calafiori sv); Freuler 6.5, Aebischer 6.5 (25′ st Fabbian 6); Ferguson 6.5, Orsolini 7 (34′ st Ndoye 6), Saelemaekers 6 (34′ st Lykogiannis 6.5), Zirkzee 5.5 (43′ st Odgaard 7). In panchina: Skorupski, Bagnolini, Corazza, Ilic, Moro, El Azzouzi, Urbanski, Karlsson. Allenatore: Motta 7.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Kayode 5.5, Milenkovic 5, Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Arthur 6 (38′ st Lopez sv), Mandragora 5.5 (38′ st Duncan sv); Ikone 5.5, Bonaventura 5.5 (11′ st Beltran 5), Gonzalez 5.5 (26′ st Nzola 5.5), Belotti 5. In panchina: Vannucchi, Martinelli, Comuzzo, Faraoni, Infantino, Barak, Sottil. Allenatore: Italiano 5.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.

RETI: 12′ pt Orsolini, 50′ st Odgaard.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Milenkovic, Freuler, Biraghi, Posch, Beltran.

Angoli: 2-3.

Recupero: 5′, 5’+2.