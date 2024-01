Pagelle Atalanta-Frosinone 5-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Atalanta-Frosinone 5-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium non c’è assolutamente storia: dopo appena un quarto d’ora con il rigore di Koopmeiners, il raddoppio di Ederson e il tris di De Ketelaere la partita è già chiusa anzitempo. Nella ripresa i ritmi si abbassano ma la Dea fa in tempo a ingigantire il punteggio grazie a Zappacosta e Holm. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6.5 (9’st Hien 6); Holm 7.5, Ederson 7 (36’st Pasalic sv), De Roon 6.5, Ruggeri 7 (9’st Zappacosta 6.5); Koopmeiners 7.5, De Ketelaere 7 (18’st Miranchuk 6); Scamacca 6.5 (18’st Muriel 6). In panchina: Musso, Rossi, Palomino, Touré, Bakker, Zortea, Adopo. Allenatore: Gasperini 7

FROSINONE (4-3-2-1): Turati 5.5; Lirola 4.5 (1’st Ghedjemis 6), Okoli 5, Bonifazi 5, Lusuardi 4.5 (1’st Romagnoli 5.5); Mazzitelli 6 (30’st Bourabia 6), Barrenechea 5, Brescianini 4.5; Soulé 5 (39’st Ibrahimovic sv), Harroui 4.5 (1’st Gelli 6); Cheddira 5. In panchina: Cerofolini, Palmisani, Kaio Jorge, Caso, Reinier, Garritano, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco 4.5

ARBITRO: Prontera di Bologna 6

RETI: 8’pt rig. Koopmeiners, 13’pt Ederson, 14’pt De Ketelaere, 39’st Zappacosta, 45’st Holm

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.195. Ammoniti: Romagnoli. Angoli: 7-2. Recupero: 3′, 3′.