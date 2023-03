Nuovo stadio Inter, Gazzetta: “Firmati documenti per area Assago”

L’Inter di Zhang sembra essere intenzionata a costruire il proprio nuovo stadio nella zona di Assago, come dimostra la firma dei documenti preliminari per acquistare una zona privata non lontana dal Forum. La scelta deriva dalle difficoltà nel costruire un impianto con il Milan, seppur per i neroazzurri sarebbe ancora l’opzione più gradita per costi e tempi burocratici. Il club rossonero tuttavia ha fatto sapere come la sua intenzione sia quella di realizzare uno stadio tutto suo, costringendo di fatti l’Inter a costruire un impianto proprio. Per i neroazzurri però ci saranno da svolgere diverse valutazioni prima di procedere con il progetto ad Assago, ma i primi passi sono stati mossi.