Newcastle all’assalto di Tonali: le cifre dell’offerta al Milan e al giocatore

Dopo Barella, ecco Tonali. Le indiscrezioni per il futuro centrocampo del Newcastle sembrano ruotare soprattutto sui centrocampisti italiani dei club milanesi. Ma se le voci sulla mezzala dell’Inter si sono calmate, quelle sul milanista invece sembrano andare di moda in terra inglese. Secondo la stampa oltremanica, come TalkSport, le trattative per l’acquisto dell’ex Brescia sarebbero in fase avanzata. Secondo l’emittente radiofonica, l’offerta al Milan sarebbe di 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro). Poco più la cifra riportata da The Athletic (50 milioni di sterline). Inoltre, il Newcastle avrebbe proposto al centrocampista un maxi ingaggio, che si aggirerebbe a quasi il doppio dell’attuale stipendio percepito al Milan (tra i 3 e 3.5 milioni). Sandro Tonali, al momento impegnato con l’Under 21, pensa solo all’Europeo di categoria. Per il Milan invece sembra arrivare il momento di una scelta che incide sul presente, ma anche sulla pianificazione futura visto che Tonali è uno dei punti fermi del progetto e uno dei giocatori più amati dalla tifoseria.