Barcellona, pronti 20 milioni per Brozovic: al croato offerto un triennale

Il Barcellona ci prova per Marcelo Brozovic. Nonostante la ricca concorrenza dei club dell’Arabia Saudita, secondo il quotidiano catalano ‘Sport’, il club blaugrana prepara l’offerta per il centrocampista dell’Inter. Il Barca avrebbe individuato nel croato uno dei possibili sostituti di Sergio Busquets e avrebbe intenzione di pareggiare l’offerta dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo di 20 circa milioni di euro. Per il regista nerazzurro è pronto invece un triennale da 7 milioni a stagione. Brozovic – sotto contratto con l’Inter fino al 2026 – sembra aver detto sì ad un trasferimento all’estero in estate. Nessuna resistenza anche dal club nerazzurro, pronto a fare cassa per poi dare l’assalto definitivo a Davide Frattesi.