Accordo totale per Nico Paz: né Inter né Real Madrid, deciso il futuro del fantasista del Como. Ecco dove sarà l’anno prossimo l’argentino

Uno degli uomini mercato più discussi delle ultime settimane è sicuramente Nico Paz. Il fantasista del Como ha mostrato in questa stagione il perché si parla di lui come di un possibile crack. Naturalmente sotto alcuni aspetti ha ancora molto da migliorare, come ad esempio in zona gol, dove deve essere più freddo. Ma per un classe 2004 questi sono problemi relativi. Intanto su di lui sono finiti gli occhi del grande calcio europeo.

Come noto il Real Madrid, club dal quale proviene, continua a monitorarlo con grande attenzione in quanto l’ha venduto al Como per 6 milioni di euro la scorsa estate ma ha anche inserito nell’accordo una clausola con la quale può riprendersi quando vorrà l’argentino ad una cifra tutto sommato molto bassa. Questa ha validità di tre anni con prezzi diversi a salire: nel 2025 può riprenderselo a 8 milioni, nel 2026 a 9 e nel 2027 a 10.

Nico Paz, deciso il suo futuro: ecco dove giocherà l’anno prossimo

Il Real ha tutte le intenzioni di esercitare tale clausola anche perché, come detto, la cifra è modica e anche se non avesse per lui un posto in squadra, potrebbe poi metterlo sul mercato, incassando una grande plusvalenza dalla sua vendita. Intanto in Italia ha messo gli occhi su di lui l’Inter che sembra voler fare sul serio per il centrocampista del Como.

I nerazzurri potrebbero avere una corsia preferenziale in quanto Javier Zanetti e Pablo Paz, padre di Nico, sono grandi amici di vecchia data e di recente sono stati a cena insieme. Sicuramente avranno parlato di un possibile futuro nella città del Duomo del classe 2004. In ogni caso l’Inter potrà anche essere avanti rispetto le concorrenti, ma potrà fare poco se il Real deciderà di riportare nella capitale spagnola il fantasista. Tutto dipende dalle merengues. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’anno prossimo Paz non sarà né all’Inter né al Real Madrid ma in un altro club di serie A.

Ovvero quello attuale, al Como. Infatti, a sorpresa, il classe 2004 potrebbe restare in riva al Lago. Questo perché potrebbe esserci una sorta di “gentlemen agreement” con il Real nel quale i madrileni si impegnerebbero a non esercitare il proprio diritto di recompra la prossima estate, per lasciarlo in maglia lariana dove potrebbe maturare ancora un anno e fare esperienza nel grande calcio. Naturalmente, a patto che il Como non lo venda a nessuno.