Napoli, Zielinski: “Champions? Ora pensiamo solo al Milan”

“Napoli favorito per la vittoria della Champions? Non ci pensiamo, ora siamo proiettati al Campionato, alla prossima partita col Milan. Sarà una gara molto importante ed è l’unica cosa che conta in questo momento”. Queste le parole del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ai media locali dopo la vittoria della Polonia contro l’Albania. Zielinski per ora non vuole parlare di Scudetto: “Non facciamo ancora – ha detto – calcoli sull’aritmetica. Abbiamo un grande vantaggio ma non ci fermiamo. Nessuno pensa che sia già fatta. Dobbiamo continuare così perché ci sono ancora diverse partite alla fine del campionato”.