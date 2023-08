Napoli, verso l’esordio: tornato Anguissa in gruppo, in dubbio la titolarità

Il Napoli sta per concludere la propria preparazione, in vista del match di esordio in Serie A contro il Frosinone di sabato pomeriggio. Il tecnico azzurro avrà tutta la rosa a disposizione, e sembra avere già le idee abbastanza chiare sulla titolarità degli undici di partenza. La buona notizia è che Anguissa ha fatto tutto l’allenamento col gruppo, ma bisognerà capire se riuscirà a partire titolare o entrerà a gara in corso. In regia ci sarà Lobotka con Zielinski al suo fianco. In difesa dovrebbe esserci Juan Jesus a fare coppia con Rrahmani. Sulle corsie esterne Di Lorenzo ed Olivera, attacco con Osimhen e Kavaratskhelia. A destra ballottaggio Politano-Raspadori.