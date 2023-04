Napoli-Verona, Spalletti oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Napoli, dopo la sconfitta esterna arrivata contro il Milan in Champions League, vuole ritornare alla vittoria nel match di campionato contro il Verona valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli azzurri vogliono portare a casa un’altra vittoria per avvicinarsi ulteriormente ala conquista dello Scudetto. Nella giornata odierna di venerdì 14 aprile, il tecnico del club partenopeo Luciano Spalletti, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. La conferenza è in programma alle 15:00. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club e su Dazn, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

